شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تستعرض حوافز الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعاً مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة سير العمل وإجراءات وخطوات الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة الخاصة بالتحول الرقمى، حيث تم عرض حزمة الحوافز والتسهيلات التي ستقدمها الدولة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية ليتسنى للعاملين بالدولة أداء مهامهم بسلاسة ويسر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية تتنوع بين توفير بدل انتقال، أو الحصول على شقة مدعومة من الدولة بسكن مصر بمدينة بدر أو بحى الR3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشادت فؤاد بالخطة المتكاملة التي وضعتها الدولة لتأهيل ورفع كفاءة العاملين المنتقلين للعاصمة وفقاً لنتائج إختبارات تقييم الأداء وما أسفرت عنه الإحتياجات التدريبية، وجارى استكمال الدورات التدريبية لبناء وتنمية قدرات الموظفين على حزم تدريبية رئيسية كبرامج الأساسيات، وبرامج الجدارات، والتدريب على التطبيقات الجديدة، بالإضافة إلى خطة متكاملة لرفع القدرات الرقمية للعاملين بما يتناسب وبيئة العمل الجديدة المقرر الإعتماد عليها بالعاصمة الإدراية، إيماناً من الدولة بأن رفع قدرات العاملين سيسهم في النهوض بالعمل الحكومي، ويحقق قدراً أكبر من الشفافية والحوكمة، الأمر الذي يسهم في نهاية الأمر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد تفقدت مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الذي تم بنائه بشكل متوافق بيئياً، حيث يراعى ترشيد استهلاك الموارد واستدامتها كالطاقة والمياه ونشر المسطحات الخضراء حوله، وذلك ضمن التوجه العالمي الجديد نحو التوسع في المباني الخضراء للحفاظ على استدامة الموارد، وضمن توجه الدولة في التوسع في المباني المتوافقة بيئيا والمدن المستدامة.