شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستعد لموسم حصاد القمح بتخصيص 47 شونة وصومعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا معاينة ومراجعة 47 موقع لاستلام محصول القمح هذا الموسم، بينهم 24 موقع ترابي، و9 مستودعات و3 شون متطورة، و5 هناجر و6 صوامع تابعة للبنك الزراعي، والمطاحن والشركة القابضة للصوامع لاستلام المحصول.

وأكد وكيل وزارة التموين في المنيا أنه جاري عمليات التعقيم والتطهير للشون، والتأكد من استعدادها لاستلام المحصول، وفقا للإجراءات السنوية، والحماية المدنية.

من جانبه، قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة في المنيا إن المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم تبلغ 240 ألف فدان، مؤكدا على نمو المحصول بشكل طبيعي، مطالبا المزارعين بالالتزام بمواعيد الري، والقيام بأعمال التنقية من الحشائش الغريبة.

وأضاف «إسماعيل»: «لم نتلق بلاغات من مزارعين بتعرض زراعاتهم لأضرار»، مؤكدا على تشكيل غرف عمليات بالجمعيات الزراعية لتلقي أي بلاغات.