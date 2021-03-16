شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : فض سوق أم دينار بمنشأة القناطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مركز ومدينة منشأة القناطر بفض سوق أم دينار في إطار حملات محافظة الجيزة لمنع التجمعات والتنبيه على المواطنين من الباعة والمترددين على السوق بضرورة الإلتزام بالإجراءت الإحترازية.

ورصدت أجهزة المتابعة والتفتيش بالمدينة تنفيذ أعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية بقرية المنصورية حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة المواد والأدوات المستخدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

وفى ذات الشأن، أزال مركز ومدينة البدرشين حالتين بناء مخالف عبارة عن حوائط خرسانية على مساحة 500م2 وسور بالبلوك الأبيض على مساحة 150 م2 مقام على أرض زراعية بسقارة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملاك، كما تمت أعمال تطهير سوق الإثنين بقرية مزغونة، وتركيب 20 كشاف ليد على طريق المريوطية وتوزيع صناديق القمامة الجديدة بعدد من شوارع المدينة.

وبمركز شباب قرية صول بمركز ومدينة أطفيح، تم عقد فعاليات مبادرة (خلفتك مسئوليتك) لتوعية المواطنين بسلبيات الزيادة السكانية وإصدار عدد 500 بطاقة رقم قومى للسيدات بمساهمة من المجلس القومى للمرأة من إجمالى مبادرة لإصدار عدد 2000 بطاقة رقم قومى للسيدات بقرى مركز ومدينة أطفيح.