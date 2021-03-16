شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع الحملات على مشروعات المرافق الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

حيث أشرَف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال القافلة الطبية المجانية، بقرية الحلافي، مشدداً على تقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين، حيث يتم الكشف، وصرف العلاج بالمجان، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفرالشيخ.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، المرور على الوحدات المحلية بقري الشهابية، والشيخ مبارك، وذلك للاطمئنان على سير العمل على بهم على الوجه الأكمل، وضبط حركة الحضور والانصراف، والتأكيد على أتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، المرور على المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية بقرية القن، بالإضافة إلى متابعة استكمال أعمال تبطين ترعة الجبل بنطاق القرية، فضلاً عن متابعة أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب، والرش والتطهير بقري منشأة عباس، والورق.

وأشرَف على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على المرور على الوحدة الصحية والمدرسة الإعدادي بقرية البكاتوش، حيث تم متابعة اقسام الوحدة الصحية، والتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية كفرالمرازقة.

وأشرَف أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال تسجيل بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان بقرية روس الفرخ، وذلك ضمن مبادرة تسجيل بطاقات الرقم القومي للسيدات الذين لا يمتلكون بطاقات رقم قومي، وتحقيق مبادئ المبادرة التي تحمل عنوان «بطاقتك حقك».

وتابع العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال مشروع شبكات الصرف الصحي بالمدينة، بالإضافة إلى متابعة اعمال التشطيبات والتطوير بعد توسعة الطريق من الجانبين، مشدداً بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال لاستقبال شم النسيم واعياد الربيع.

وأشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على انتظام سير العمل بمجمع مواقف سيارات الاجرة بالمدينة، والتأكد من توفير السيارات والميكروباصات والأتوبيسات بجميع الخطوط، مشدداً على الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وعدم تكدس المواطنين والطلاب في الصباح مع بداية الترم الثاني للدراسة.

وأشرَف المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، على أعمال القافلة الطبية لحملة تنظيم الأسرة، حيث تقوم الحملة برفع الوعي الصحي بوسائل تنظيم الأسرة لما لها من اثر ايجابي على صحة الام والطفل، وتقوم الحملة بتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالتنسيق مع مديرية الصحة.

محافظ كفرالشيخ يتابع الحملات علي مشروعات المرافق الحيوية

محافظ كفرالشيخ يتابع الحملات علي مشروعات المرافق الحيوية

محافظ كفرالشيخ يتابع الحملات علي مشروعات المرافق الحيوية

محافظ كفرالشيخ يتابع الحملات علي مشروعات المرافق الحيوية

محافظ كفرالشيخ يتابع الحملات علي مشروعات المرافق الحيوية

محافظ كفرالشيخ يتابع الحملات علي مشروعات المرافق الحيوية

محافظ كفرالشيخ يتابع الحملات علي مشروعات المرافق الحيوية