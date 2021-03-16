شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وكيل مدرسة بسكتة قلبية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال معتز حسن، مدير إدارة بنى سويف التعليمية، إن اعضاء هيئة تدريس مدرسة الزخرفية ببنى سويف فوجئوا باغماء حسن سالمان سالم، وكيل شؤون الطلبة وسط المدرسة، وعلى الفور قام مدير المدرسة باستدعاء سيارة اسعاف وتم نقله إلى مستشفى بنى سويف الجامعى إلا انه توفى عقب وصوله بسكته قلبية.

واضاف «حسن» أن ادارة بنى سويف التعليمية تنعى وفاة الزميل وتقدم لاسرته خالص العزاء وان وفدا تعليميا برئاستى سيشهد تشيع الجنازة ويقدم واجب العزاء.