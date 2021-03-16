شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة قضائية مصرية في مؤتمر حوار الأديان (2/2) الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين ليس مؤسسة رسمية.. وجماعات التطرف والعنف تركز على الأقليات الدينية بقصد اقصائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن ثقافة الحوار بين الأديان أهم وسائل مواجهة الجماعات المارقة عن حدود الأوطان والتى تسخدم الدين ستارا للتطرف والتشدد والإرهاب، وأضاف خلال الدراسة البحثية التي قدمها أمام المؤتمر- وينشر «المصري اليوم» الجزء الثاني منها- أن هذه الجماعات تستغل بعض الشرائح الفقيرة وجهلها بمعتقدات الأخرين لينشرون من خلاله خطاب العنف والبغضاء والكراهية , فالقطيعة بين الأديان ليس من الأخلاق الحميدة الكريمة، والشيم المرضية التي أمر الله عباده بها التي تُقوِّم السلوك بين البشر بغض النظر عن دياناتهم ليستقيم على الفطرة السوية من حُسن المعتقد، وأضاف خفاجي أن جماعات التطرف والعنف تركز على الأقليات الدينية بقصد اقصائها من الوجود بحجة تعاليم الدين وهو منه براء

ويجب القول، أن ظاهرة استخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية أو تطرف إيدلوجي، أخذت تتنامى وتتزايد كل يوم في كثير من المجتمعات على مستوى العالم نتيجة إساءة استخدام وسائل تكنولوجيا الاتصال الحديثة وهو ما تستغله الجماعات المتطرفة وشعارها الدين من أجل السياسة بهدف إضعاف الأمة العربية وتقويض دعائم الاستقرار والتقدم في البلاد العربية.

كما أن مكافحة الإرهاب لا يكون بالقوة وحدها بل بإذكاء الوعى الإنسانى عن طريق حوار رجال الدين والفكر والثقافة، فمثل ذلك الحوار مع الأخر هو الذي يقطع أواصر الخوف ويبدد مظاهره , وقادة الدين في الدول هم الفريق المستنير الذين يملكون الإرث المشترك لروح الإنسانية البشرية.

ويؤكد المستشار خفاجي في دراسته أن هناك إرهاصات أولى عن مراكز الحوار للأديان بجهود طيبة لبعض البلاد العربية في إنشاء مراكز لحوار الأديان لكنها تبقى جهودا منفردة دون أن تشمل كافة الدول العربية والإسلامية، ومثالها مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات «كايسيد» الذي أسسته المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٢ بالتعاون مع جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا إلى جانب الفاتيكان بصفته عضوا مؤسساً مراقباً, والكائن مقره في في مدينة فيننا عاصمة النمسا، وتقوم أهدافه على دفع مسيرة الحوار والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المتعددة، والعمل على تعزيز ثقافة احترام التنوع انتبثاقا من أن الدين قوة فاعلة لتعزيز ثقافة الحوار والتعاون لتحقيق الخير للبشرية.

وقالت الدراسة أنه لابد من إنشاء مجلس عالمى لحوار الأديان تتشارك فيه الدول ولا تنفرد به دولة بمفردها ليكون عمل المجلس العالمى لحوار الأديان مثمرا على مستوى العالم ويؤتى نتائجه، ولتلافى محاربة المجالس الوهمية التي تتخذ من الدين ستارا للعنف مثل مجلس القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين.

وكشف خفاجي في دراسته أن الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذي يترأسه مفتى الجماعة الإرهابية يوسف عبدالله القرضاوى ليس مؤسسة رسمية حكومية تتبع أي دولة من الدول بنص إنشائه وتحتضنه قطر، ومن ثم فإن هذا الاتحاد يعمل بلا ترخيص أو قانون أو لائحة لأية دولة من دول العالم , وكشف عن نيته أنه يعمل على معاداة الحكومات وإلا فما أعوزه الدليل من النص في البند الثالث من مشروع انشائه على أنه «لا يعادى الحكومات» وهو ما يسمى في علم النفس القضائى استباق الاعتراف , وبهذه المثابة فهذا الاتحاد بلا وطن سوى أن له مقر رئيسى في الدوحة بقطر , وفروع في كل من القاهرة أيام الجماعة الإرهابية تم غلقه بعد ثورة 30 يونيه 2013 , وتونس وغزة بفلسطين , ودون أن يتحصل على ترخيص رسمى من أية دولة في العالم كما ذكرنا , لأنهم لا يؤمنون بفكرة الدولة والحدود الجفرافية فيما بينها .