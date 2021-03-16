شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر بخط مياه الشرب في العمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى حى العمرانية من إصلاح كسر بماسورة لمياه الشرب بناصية شارع العدوى مع ترعة الزمر، كما تستكمل أجهزة الحى أعمال تطوير شارع ترعة الزمر حيث تم فرد طبقة الدقشوم بعدد من القطاعات إلى جانب الإنتهاء من تركيب البلدورات الخاصة بالأرصفة والجزيرة الوسطى بعدد من القطاعات الأخرى.

وتمكنت حملة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بحى العمرانية من إعادة الانضباط بشارع مستشفى الصدر من خلال رفع معوقات الحركة المرورية وإغلاق وتشميع المقاهى والمحال المخالفة وإزالة الإعلانات غير المرخصة.

وبالتعاون مع مديريتى الزراعة والرى، يستكمل مركز ومدينة الحوامدية تطهير ترعة سقارة قطاع العجزية. وفي حي بولاق الدكرور، قامت حملة لرفع الإشغالات وإزالة تعديات المحال بعدد من الشوارع الحيوية، تمكنت إدارة الإشغالات من التحفظ على عدد عربتان فول و5 عربات كرو، وسيارتان نقل لشروعها في إلقاء المخلفات بالطرق، 750 كرسى متنوع، 23 أنبوبة بوتاجاز متنوعة، وإيقاف أعمال إنشاءات وتشطيب لــ 4 محال تجارية و13 تروسيكل وسيارة بيع وترويج للمنتجات الخاصة بأحد العلامات التجارية للمكرونة و23 توك توك، تم إيداعها جميعاً مخازن الحى، كم تستكمل إدارة الطرق أعمال الرصف الخاصة بشوارع ( أبوشلبى، مسجد أبوالخير) وتركيب بلاط إنترلوك بشارع عبدالحفيظ أبوالخير.