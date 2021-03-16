شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الفيوم : المعامل المركزية تحصل على شهادة الايزو ١٧٠٢٥ في مجال مراقبة وجودة المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى في الفيوم أن الشركة تولى اهتماما كبيرا بالمواطن وتجويد كافة الخدمات التي يتم تقديمها له في مجال مياه الشرب من أجل كسب ثقة ورضا العملاء وبالتالى الشركة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال من خلال أعمال المراقبة التي تتم على عمليات تنقية مياه الشرب ابتداء من الماخذ حتى وصولها لحنفيات المستهلكين فقد حصلت المعامل المركزيه بالشركة على شهادة الآيزو 17025 والخاصة بتحقيق المتطلبات الفنية والإدارية لمعايير الجودة العالمية.

واضاف أن الشركة تحرص كل الحرص بشكل دورى على قياس كفاءتها الفنية من خلال برامج تسمى ( برامج اختبارات الكفاءة الفنية PT ) والتى تقوم بها مؤسسات عالمية متخصصة ويسارع إلى مثل هذه الإختبارات المعامل التي تريد أن تبرهن على كفاءتها ودقة نتائجها نظرا لصعوبة هذه الإختبارات.

وأشار اللواء هشام درة إلى أن المعامل المركزية اشتركت في عدد من اختبارات الكفاءة في التحاليل الكيميائية غير العضوية والتحاليل الكيميائية العضوية والتحاليل الميكروبيولوجية وقامت باختبارات الكفاءة الفنية في المعايرة لضمان كفاءة أجهزة التحاليل بتكلفة مناسبة حتى يمكن تقديم الخدمة بمحافظة الفيوم وما يحيط بها حيث إنه لايوجد جهات أو معامل معايرة معتمدة في هذه المنطقة.

وقال رئيس الشركة: «إننا قمنا بالاشتراك مع عدد من المؤسسات العالمية على رأسها المؤسسة الانجليزية FAPAS) ) والتابعة لوكالة البحوث البيئة الانجليزية ومؤسسة رويال لنظم الجودة من داخل مصر. كما قمنا بإجراء إختبارات الكفاءة بمعهد المعايرة والذى يمثل قمة هرم الاسناد القياسى بمصر وجاءت نتائج جميع المشاركات في إختبارات الكفاءة المذكورة متميزة مما يشير إلى كفاءة الآفراد وإستخدام أحدث الطرق وأجهزة القياس المتقدمة والتى ساهمت في تحقيق نتائج ذات جودة ودقة عالية».