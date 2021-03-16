شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة الشبورة.. إشارات ليزر أعلى الكبارى والدورانات ومفترق الطرق في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسه امل فوزى رئيس مدينة قها ان هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل بدات في تنفيذ خطتها لمواجهة حوادث الطرق بفعل الشبورة المائيه صباحا وذلك بتركيب اشارات الليزر 2D & 3D، والتى تم البدء في تركيبها بالفعل بمدخل مدينة قها، وأعلى الكوبرى على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

اوضحت رئيس مدينة قها ان النظام الجديد للاشارات بالليزر يقوم بعمل أنماط ضوئية ثنائية وثلاثية الأبعاد مرئية لتوضيح حواف الطرق والدورانات ومفترق الطرق والمداخل والمخارج للمدن على الطرق الرئيسية، وذلك تفاديا لـ حوادث الطرق التي تتسبب فيها انتشار الضباب الكثيف والشبورة المائيه صباحا على الطرق، خاصة الطرق الحيوية.

وفى السياق قامت الوجده المحليه بمدينة قها باعمال تجميل وتزيين مداخل المدينة على طريق مصر- اسكندريه الزراعى، حيث تم دهان البلدورات على الطريق باللون الفسفورى، إلى جانب العمل على تركيب شبكة إنارة على الأعمدة لإضفاء المنظر الجمالى على مدخل المدينة.

اشارات ليزر اعلى الكبارى فى قها

اشارات ليزر اعلى الكبارى فى قها

اشارات ليزر اعلى الكبارى فى قها