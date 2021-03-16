شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات كلية الآداب بجامعة العريش دون شكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآداب في جامعة العريش دون شكاوى، حيث أكد الدكتور محمد فؤاد عبدالعزيز عميد الكلية أنه قد تم إجراء الامتحانات بنظام البابل شيت بعد تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية قبل إجراء الامتحانات إضافة إلى متابعتهم داخل اللجان حفاظاً على حسن سير الامتحانات ومستقبل الطلاب .

ومن جانبه قام الدكتور حاتم سلامه صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بتفقد الكنترولات ووحدة التصحيح الإلكتروني واللجان قبل دخول الطلاب وٱثناء أدائهم الامتحان وذلك منذ اليوم الأول وحتى آخر أيام الامتحانات.

وأشرف وكيل الكلية على عملية التطهير داخل الكلية، مؤكدًا على أنه قد تم توفير المناخ النفسي المناسب للطلاب وذلك عبر أنغام الموسيقى الهادئة التي من شأنها إزالة التوتر والرهبة لدي الطلاب، مضيفاً أنه قد تم تزويد الكلية بشاشة لعرض الإرشادات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على جميع الطلاب والعاملين بالمؤسسة.

وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الامتحانات قد مرت بسلام دون تسجيل أي شكاوي من قبل الطلاب، مؤكدٱ على نجاح تجربة البابل شيت التي التزم بها أعضاء هيئة التدريس بالكلية.