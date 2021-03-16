شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة الإشغالات بمدن كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقري محافظة كفرالشيخ، حملات لإزالة الاشغالات والتعديات والارصفة المخالفة والاعلانات الغير مرخصة والمنتهي ترخيصها، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مؤكداً على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا بمراكز ومدن المحافظة.

فأشرف جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بالمدينة، بالتنسيق مع قسم الاشغالات.

كما أشرَفت رءاسة مركز ومدينة دسوق، على أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على املاك الري بترعة القضابة بنطاق قرية محلة دياي، وتم تنفيذ ١٩ قرار إزالة إشغالات، عبارة عن تندات، وعشش، واسوار بلوك ابيض وطوب احمر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، وقوات الأمن.

وأشرف على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على فض فرح امام المسجد الكبير، مشدداً بتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات الواقية، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، ومنع كافة أشكال الاحتفالات، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع قسم الاشغالات.