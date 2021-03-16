شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بشوارع المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

أشرَفت رئاسة مركز ومدينة دسوق، على استكمال أعمال الرصف ووضع الطبقة الإسفلتية النهائية بطريق لاصيفر البلد – ابو مندور، بطول 1 كيلو متر على قطاعين، بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري.

وأشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على استمرار أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بشارع المركز، بالإضافة إلى إزالة الارصفة والتلتوارات المخالفة والمتعدية علي حرم الشارع، وذلك لرفع كفاءة الطريق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

وجه محافظ كفرالشيخ بالإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.