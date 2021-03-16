شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يلتقي شباب فوج الاتحاد العام للكشافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بوفد الإتحاد العام للكشافة والمرشدات الذي يزور المحافظة لإقامة معسكر تأهيل جوالة للحصول على شارة رحالة، في إطار التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والمحافظة لإستضافة الفعاليات الرياضية لتنشيط السياحة الداخلية والترويج للمحافظة. بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والأستاذ بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

محافظ الوادى الجديد يلتقى شباب الكشافة

حيث تناول اللقاء عرض أبرز المشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها بالمحافظة والمقومات والفرص الإستثمارية المتاحة بها وجهود الدولة في دعم جهود التنمية على أرض المحافظة، كما تناول اللقاء حواراََ مفتوحاََ مع أعضاء الفوج المكون من ٧٠ فتاة من محافظات الجمهورية.

محافظ الوادى الجديد يلتقى شباب الكشافة

هذا وضم البرنامح زيارة للمعالم السياحية والأثرية بمراكز المحافظة على هامش المعسكر الذي اقيم على مدار ٥ أيام.