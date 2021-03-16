شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الإبلاغ عن الآثار الجانبية والأدوية المغشوشة.. هيئة الدواء تطلق 5 خدمات إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمود يس المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة قامت بإطلاق خمس خدمات خاصة بالبلاغات والاستفسارات الإلكترونية، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة «www.edaegypt.gov.eg»، وذلك بشكل رسمي اعتبارا من اليوم الثلاثاء، الموافق 16مارس 2021.

وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن تلك الخدمات تأتي انطلاقا من استراتيجية الدولة الخاصة بتعزيز آليات التواصل مع المواطن المصري، وتوفير خدمات رقمية تساعد على تنمية الوعي المجتمعي بضرورة التعامل الآمن مع المستحضرات الدوائية، وإيمانا من هيئة الدواء المصرية بأهمية تطوير الحلول الرقمية لتسهيل التواصل مع المواطنين، وتعزيز دورها الرقابي والتوعوي.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة، أن خدمة البلاغات والاستفسارات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي تشمل، خدمة توافر، للاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية في السوق الدوائي المصري، خدمة أثر جانبي للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية أو المستحضرات الحيوية واللقاحات أو مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية، خدمة مخالفة للإبلاغ عن المخالفات التي تصدر عن المؤسسات الصيدلية أو تداول المستحضرات الصيدلية وجودتها مثل أدوية مهربة- أدوية مغشوشة- أدوية منتهية الصلاحية – أدوية مباعة أعلى من السعر الجبري – الإتجار في العينات المجانية)، خدمة استشارة دوائية، وتتيح هذه الخدمة للمواطن إمكانية طلب استشارة دوائية أو الاستفسار عن أي معلومة تتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلية، وخدمة إعلان غير ملائم، للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمواد التسويق والإعلان الدوائي؛ ومن ثم تقوم الإدارات المعنية بهيئة الدواء المصرية، بمتابعة البلاغات والاستفسارات المقدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء إلى تبني سياسات رقمية قوية تساهم في تسريع عملية التحول الرقمي، مما يساعد على مواجهة كافة التحديات، وضمان توافر مستحضرات طبية ذات جودة وفاعلية ومأمونية.