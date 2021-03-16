شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 عيادات غير مرخصة في الصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة محافظة الجيزة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية.

حيث قام مركز ومدينة الصف بالتعاون مع الإدارة الصحية والجهات الأمنية بإغلاق 3 عيادات غير مصرح لها بمزاولة النشاط ضمن حملة لضبط المخالفات بنطاق المدينة.

ونجح حى الهرم بإيقاف حالتي بناء مخالف بحدائق الأهرام وكفر غطاطى حيث تم إزالة المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك، كما تم إيقاف أعمال حفر لتركيب وصلات صرف صحى عشوائية بشارع المنشية ،وتم مصادرة خلاطة خرسانة وحفار وإيداعهما مخازن الحى، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى تم تنفيذ أعمال تسليك وتطهير لشبكة الصرف الصحى بشارع خالد بن الوليد من نزلة السمان، وتركيب عدد 4 أغطية صرف صحى بشارع الفريق محمد على فهمى تقسيم مدكور، وشنت إدارة الإشغالات عدد من الحمالات الليلية لضبط مخالفات المقاهى والمحال بشوارع (المريوطية، اللبينى، الطالبية، العطور، ومصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الحى .

وأنهى مركز ومدينة العياط أعمال التطوير الخاصة بمدخل قرى ( كفرشحاتة بالمتانيا، كفر قاسم، ميت القائد، طهما، جرزا .