شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن ضبط وإعدام 172 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك بـ7 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 172 طنًا و823 كيلوجرام أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بمحافظات (القاهرة، الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، القليوبية، البحيرة) فى الفترة من يوم 16 فبراير الماضى وحتى 10 مارس الجارى.
من جانبه، قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إنه تم تحرير 87 محضرًا حيال المخالفات التى تم رصدها أثناء المرور، طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 8 منشآت غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية.
وأكد "عيد" على استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.