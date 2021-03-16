الحكومة تكشف حقيقة انتشار مخدر جديد على شكل "استيكر" يستخدم فى ‏الخطف

القاهرة - سامية سيد - نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تداول منشور تحذيرى منسوب لوزارة الداخلية، يزعم انتشار مخدر جديد ‏على شكل "مظروف مغلق"، أو "صورة استيكر" يستخدم فى حالات الخطف. ‏

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما يتم تداوله من منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة ‏الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات ‏الخطف، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول ‏والذي يزعم انتشار مخدر جديد على شكل "مظروف مغلق" أو "صورة استيكر" يستخدم في حالات الخطف.‏

وأوضحت الداخلية، أن تداول تلك الشائعة في وقت سابق، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً ‏على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، مُشيرةً إلى أنه لم يتم إصدار أي ‏منشورات أو رصد شكاوى أو قضايا في هذا الشأن.‏