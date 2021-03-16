مطار القاهرة يسير اليوم 163 رحلة ينقل على متنها 15582 راكبا

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القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم، الثلاثاء، 163 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها 15582 راكبا.

وحسب مصادر بالمطار، فمن المنتظر أن يغادر المطار 82 رحلة جوية تقل على متنها 7318 راكبا إلى عدة وجهات دولية منها لندن باريس أسطنبول فيينا أديس أبابا موسكو روما فرانكفورت إنجمينا لاجوس أبوجا روما بيروت أبوظبى دبى الشارقة رأس الخيمة البحرين جدة المدينة الدمام الرياض أثينا رأس الخيمة عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.

ويستقبل مطار القاهرة 81 رحلة على متنها 8264 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها فرانكفورت لندن باريس روما فيينا موسكو أسطنبول أديس أبابا عمان الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا بغداد الخرطوم الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة PCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.