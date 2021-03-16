شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الأجور بالموازنة 361 مليار جنيه وزيادة المرتبات تشمل المعلمين والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح وزير المالية أن مرتبات المعلمين سوف يضاف إليها حافز تطوير التعليم ليشمل المعلمين والموجهين برياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بتكلفة 2.6 مليار جنيه ومتوسط شهرى 660 جنيه.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى وبحد ادني 75 جنيها.
وأوضح وزير المالية أن الحافز الإضافى لجميع العاملين بالدولة مقداره 175 جنيهًا للدرجات السادسة والخامسة والرابعة و 225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و350 جنيهًا للمدير العام و375 جنيهًا لوكيل الوزارة و400 جنيهًا لوكيل أول الوزارة وذلك كله بتكلفة 18 مليار جنيه لتكون تكلفة العلاوتين والحافز الإضافى 26 مليار جنيه.