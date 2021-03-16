شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عامل بمطار القاهرة بعد تسليمه مبلغ مالى كبير فقده راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، تامر سعد حسنين الموظف بإحدى شركات النظافة بالمطار، وذلك لأمانته حيث عثر على شنطة بها مبلغ كبير من المال أمام بوابة السفر بمبنى الركاب رقم 3 فقام على الفور بتسليمها الى الجهات المختصة ليقوموا بتسليمها إلى صاحبها.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.