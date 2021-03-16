شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات والبصل الأبيض بـ 5 جنيهات، بينما البصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.
بينما سعر فاكهة الجوافة 9 جنيهات للكيلو جرام.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 جنيهات للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه للكيلو جرام
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات للكيلو جرام.
والفلفل الألوان 19 والليمون 22 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
التفاح السكرى 26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 9 جنيهات
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيهات
- البرتقال بسرة 8 جنيهات