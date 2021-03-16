شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-



‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات والبصل الأبيض بـ 5 جنيهات، بينما البصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.

بينما سعر فاكهة الجوافة 9 جنيهات للكيلو جرام.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 جنيهات للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه للكيلو جرام

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات للكيلو جرام.

والفلفل الألوان 19 والليمون 22 جنيها.

الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.

التفاح السكرى 26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفي 9 جنيهات

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 8 جنيهات

- البرتقال بسرة 8 جنيهات