شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مشروعا لتطوير جامعة المنوفية بتكلفة 872 مليون جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة المنوفية.

وأفاد التقرير، بأنه جارٍ إنشاء مبنى العلوم الأساسية بكلية الهندسة، ومبنى مستشفى الأورام، ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، وتعلية المبنى الرئيسى لكلية الطب، ومبنى العيادات الخارجية لكلية العلوم الصحية، ومبنى العيادات الخارجية الثانى (عيادات كلية الطب)، ومبنى العيادات الخارجية الثالث (كلية طب الأسنان)، وتعلية مبنى العيادات الخارجية.

وأضاف التقرير، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أنه يتم استكمال أعمال بناء مبنى كلية تربية، وتعلية مستشفى الطوارئ "كلية الطب"، وإنشاء كلية الصيدلة والمكتبة المركزية، وكلية الزراعة وكلية التربية بأشمون، والمعهد الفني للتمريض بمنشية سلطان، ومدينة الأمل الجامعية، وترميم مبنى إدارة الجامعة، فيما تم الانتهاء من إنشاء مبنى العيادات الخارجية

وأوضح التقرير، أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها في جامعة المنوفية تبلغ نحو 872 مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالى، بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة المنوفية، كما أكد دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى، المتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.



أعمال التطوير والإنشاءات بجامعة المنوفية



الإنشاءات الجديدة بجامعة المنوفية



إنفوجراف حول المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير جامعة المنوفية