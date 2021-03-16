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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت  شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن السويسرى أ – الطوب الرملى – المسبك الآلى – مساكن ماليزيا "،  نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط رئيسى قطر 400 مم أمام مصنع المكرونة – الطوب الرملى – الحى العاشر وذلك بسبب أعمال التطوير المنفذة بمعرفة الهيئة الهندسية .

 

وتأسف الشركة لهذا العطل الخارج عن ارادتها وتعمل على إعادة تشغيل الخدمة فى أسرع وقت ممكن . 

 

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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