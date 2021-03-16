شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن السويسرى أ – الطوب الرملى – المسبك الآلى – مساكن ماليزيا "، نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط رئيسى قطر 400 مم أمام مصنع المكرونة – الطوب الرملى – الحى العاشر وذلك بسبب أعمال التطوير المنفذة بمعرفة الهيئة الهندسية . وتأسف الشركة لهذا العطل الخارج عن ارادتها وتعمل على إعادة تشغيل الخدمة فى أسرع وقت ممكن . وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.