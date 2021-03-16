تحت التهديد.. ضبط 5 أشخاص أجبروا عاملا على توقيع إيصالات أمانة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 5 أشخاص بمدينة الشروق؛ لقيامهم باستدراج عامل واجباره على توقيع إيصالات أمانة وسرقة متعلقاته الشخصية.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من (عامل سابق بإحدى الشركات) بتضرره من (مقاول بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" )؛ لقيامه باستدراجه للشقة سكنه وقيامه صحبة آخرين بالتعدي عليه بالضرب "دون إصابات" واجباره على توقيع 7 إيصالات أمانة، وكذا إقرارين منه بسرقة مبلغ مالي، واستولوا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي، وحقيبة بداخلها بعض الملابس، وصرفه عقب ذلك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع 4 أشخاص (عاملين بذات الشركة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، بحوزتهم (7 إيصالات أمانة –والإقرارين المشار إليهما "مُذيلين بتوقيع المجني عليه"- وكذا المسروقات المُستولى عليها).

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنه نظراً لاعتقادهم بقيام المجني عليه بسرقة هاتف محمول خاص بأحد المتهمين خططوا لاستدراجه للشقة محل سكنهم بدعوى إنهاء الخلاف بينهم ودياً، وفور وصوله تعدوا عليه بالضرب وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.