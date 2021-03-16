بزعم توظيفها.. حيلة صاحب معرض سيارات للاستيلاء على 6 ملايين جنيه في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على صاحب معرض سيارات؛ لاستيلائه على مبلغ (6.6 مليون جنيه) من مواطنين بزعم توظيفها.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الدقهلية و2 آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام صاحب معرض لتجارة السيارات- مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية " له معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة السيارات والغزل والنسيج مقابل أرباح يتحصلون عليها بالمخالفة للقانون.

وتمكن المشكو في حقه من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (6 مليون و600 ألف جنيه) مقابل الحصول على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصـل المبلغ المالى المسـتولى عليه، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.