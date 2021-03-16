انعدام الأمطار والتحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري ينعدم فيها سقوط الأمطار، لكن تشهد شبورة مائية يجب الحذر منها على الطرق الزراعية والسريعة.

وأضاف شاهين في تصريحات له، أن الشبورة تكون على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد، تكون من الفجر حتى السابعة صباحا.

وأشار إلى أن الشهر الأول من فصل الربيع يشهد نسمات برودة، محذرا المواطنين من تخفيف الملابس مع بداية فصل الربيع، مشددًا على ضرورة أن يكون تخفيف الملابس طفيفا مع متابعة النشرات الجوية.

وأوضح أن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، حيث يكون الطقس من دافئ إلى مائل للحرارة على أغلب المناطق خلال ساعات النهار، لكن خلال الساعات المتأخرة من الليل الأولى من الصباح الباكر يوجد انخفاض كبير في درجات الحرارة.