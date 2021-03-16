جبالي: لا يوجد التزام بإجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة تحذيرية بسبب فيروس كورونا قائلا: بدأنا نخالف الإجراءات حتى في الأماكن المغلقة.

وأشار خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إلى أن هناك استمرارا في مخالفة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، وأن هناك عدم التزام إطلاقا بتلك الإجراءات، قائلا: نلاحظ داخل الأتوبيس لا يوجد أي التزام بارتداء الكمامة وهي أبسط الإجراءات.

وأوضح رئيس البرلمان، أن وسائل الإعلام تحذر يوميا من زيادة أعداد المصابين، وكذلك العلماء يحذرون من موجة في أبريل المقبل.

وشدد المستشار حنفي جبالي، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس.