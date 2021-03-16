لأول مرة.. "الزراعة" تنتج طماطم من بذور مصرية 100 %- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال بيان صادر عن وزارة الزراعة، إن فريق مركز البحوث الزراعية، نجح في إنتاج تقاوي طماطم مصرية فائقة الجودة وبإنتاجية بلغت 60 طنا في الفدان، والتي توفر على الدولة ملايين الجنيهات التي كانت مخصصة للاستيراد.

ويصل طول التقاوي الجديدة للطماطم المصرية داخل الصوب الزراعية الى 4 أمتار، حيث يعمل المشروع بمتابعة وتكليفات يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحدث إنتاج طماطم مصرية لأول مرة بعد أن كانت مصر تستورد كل التقاوي من الخارج.

وتتميز هذه التقاوي بتحملها لأجواء مناخية مختلفة وقاوم الإصابة بالأمراض، ويتم الزراعة بها حاليا في مصر وفي المزارع المصرية ببعض الدول الأفريقية.

وتحتل مصر المرتبة الخامسة بين دول العالم في إنتاج الطماطم بطاقة 6 مليون طن تزرع على 3 مواسم، ورغم ذلك لا يتم تصدير سوى 3% فقط من الإنتاج.