شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تطلق 5 خدمات للإبلاغ والاستفسار عن الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة أطلقت 5 خدمات خاصة بالبلاغات والاستفسارات الإلكترونية عبر الموقع الإلكترونى للهيئة، بشكل رسمى اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 16مارس 2021.



ووفقا لبيان الهيئة تشمل الخدمات: خدمة "توافر" للاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية فى السوق الدوائى المصرى، خدمة "أثر جانبى" للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية أو المستحضرات الحيوية واللقاحات أو مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية، خدمة "مخالفة" للإبلاغ عن المخالفات التي تصدر عن المؤسسات الصيدلية أو تداول المستحضرات الصيدلية وجودتها (مثل: أدوية مهربة - أدوية مغشوشة - أدوية منتهية الصلاحية – أدوية مباعة أزيد من السعر الجبري – الإتجار في العينات المجانية)، خدمة "استشارة دوائية"، وتتيح هذه الخدمة للمواطن إمكانية طلب استشارة دوائية أو الاستفسار عن أي معلومة تتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلية، خدمة "إعلان غير ملائم"، للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمواد التسويق والإعلان الدوائي؛ ومن ثم تقوم الإدارات المعنية بهيئة الدواء المصرية بمتابعة البلاغات والاستفسارات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء إلى تبني سياسات رقمية قوية تساهم في تسريع عملية التحول الرقمي، مما يساعد على مواجهة كافة التحديات، وضمان توافر مستحضرات طبية ذات جودة وفاعلية ومأمونية.