شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ونشاط رياح وارتفاع حاد بحرارة الجو.. ننشر خريطة الطقس حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل ، كما يلى: اليوم الثلاثاء 16 مارس : شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.
اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج ( من 4 : 3 متر ) .
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء .
- يوم الجمعة 19 مارس :
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء .
اعتبارا من السبت 20 مارس ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.