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التموين تحذر المخابز من استخدام برومات البوتاسيوم فى صناعة المخبوزات

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 31 لسنه 2021 يحظر على أصحاب المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية ومحلات الحلوى من العجين استخدام مادة " برومات البوتاسيوم" فى إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات.

وأكدت المادة الثانية من القرار، بأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 5 من القانون رقم 281 لسنه 1994 ما لم يكن هناك عقوبة أشد فى القوانين الأخرى وفى جميع الأحوال تضبط مادة " برومات البوتاسيوم" موضوع المخالفة ويحكم بإعدامها.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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