شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة مهنئا سيدات مصر بيوم المرأة: أنتن رمز الصمود والعطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس القومى للمرأة، بيانا بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، حيث وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس رسالة للمرأة المصرية قالت فيها: "تحية لنساء مصر فى عيدهن وتحية لكل امرأة عاملة وأم مكافحة صبورة وفتاة ناجحة ومشاركة فاعلة .. أنتن رمز الصمود والعطاء والتضحية واهبات الحياة ومانحات الأمل وبنات النيل اللاتى فضن بخيرهن على ربوع الوطن والطريق إلى مستقبل أفضل فكل عاماً وأنتن بألف خير".

ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة التهنئة لسيدات مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية الذي يوافق يوم 16 مارس من كل عام، موضحة أن هذا اليوم يخلد فيه دور المرأة المصرية التاريخى والمشرف من أجل الصمود للحصول على حقوقها وحريتها، قائلة :"يشهد التاريخ على دور المرأة العظيم فى مساندة وطنها والدفاع عنه مضحية بكل غالى ونفيس من أجل امنه واستقراراه واليوم نحتفل بذكرى خروج المرأة المصرية وقيادتها مظاهرات نسائية فى ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن.

وقالت الدكتورة مايا مرسى: "نحتفل اليوم بعيد المرأة المصرية، وهى تخطو خطوات ثابته إلي الأمام لتحقق آمال حاربت كثيراً من أجل أن تصل اليها، ولقد كان سعيكن ثقة وتاريخكن مشرف، والأبواب مفتوحة أمامكن، والطريق أصبح ممهداً بوجود قيادة سياسية حكيمة تقف داعمة ومساندة تنتصر، لكن يوماً بعد يوم وتؤمن بدوركن وعطائكن"

وأضافت: "إنه لمن دواعى سرورى أن أتقدم باسم سيدات مصر وباسم المجلس القوما للمرأة عضواته واعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا اليوم الخالد للمرأة المصرية على إنصافه لحقوقها وتحقيقه لأحلامها ومنحها الفرصة كامله لتثبت قدراتها وامكانياتها في كافة المجالات وتمكينها والنهوض بها"، مؤكدة:" إن ما تحقق للمرأة المصرية من إنجازات غير مسبوقة سيظل مصدر فخر واعتزاز لسيدات وعظيمات مصر كما وصفهن الرئيس ."

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن المرأة المصرية شهدت خلال الست سنوات الماضية تحقيق العديد من الإنجازات التى تعد علامة فارقة فى تاريخ المرأة المصرية ، حيث استطاعت المرأة المصرية فى هذا العهد أن تحصل على الكثير من حقوقها ، إلى جانب تكسيرها للحواجز الزجاجية لوصولها إلى مواقع صنع واتخاذ القرار، وذلك بفضل الرئيس الذى أعطى المرأة المصرية الفرصه لكى تحلق بأحلامها إلى عنان السماء بكل شجاعة .

واختتمت مايا مرسى :"وفى هذا اليوم نحن حفيدات صفية زغلول وهدى شعراوى ونبوية موسى وشفيقة محمد وراوية عطية وغيرهن الكثيرات اللاتي لا يمكننا حصرهن ممن سطرن تاريخ المرأة المصرية الحديث لكن منا كل الامتنان والحب والوفاء بالقوة والعزيمة والصبر كنتن الشعلة التي أنارت لنا الطريق. . دوركن سيظل حاضر في عقولنا وقلوبنا إلى الأبد وسنظل حافظات للعهد متى حيينا."