شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين بنزع ملكية أراض تشغلها مدرستان بالشرقية والدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها، اليوم الثلاثاء، قرارى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رقمى 20 و21، بنزع ملكية الأرض التى تشغلها مدرسة تل القاضى الابتدائية بالرقم التعريفى 1303307، والكائنة بحوض أفرنكى بناحية تل القاضى بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية بمساحة قدرها 991 متر مربع.

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 21 لسنة 2021، بنزل ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تـشغله مدرسـة برمبال الجديدة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1201373)، والكائنة بـالقطع ضمن 24 بحوض البلد نمرة 27 وضـمن القطعتـين 14 و15 بحـوض داير الناحية نمرة 28 بزمام قريـة برمبـال الجديـدة - مركـز منيـة النـصر بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحتها 7.796 متر مربع، طبقًا لإفادة مديرية المساحة بالدقهليـة، ووفقًا لكشوف العرض، على أن تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتـب الـشهر العقـارى المختص والتابع له العقار.