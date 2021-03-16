هيئة الدواء تطلق 5 خدمات جديدة للبلاغات والاستفسارات الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمود يس، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إطلاق الهيئة 5 خدمات خاصة بالبلاغات والاستفسارات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني "www.edaegypt.gov.eg"، بشكل رسمي اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأشار في بيان اليوم، إلى أن خدمة البلاغات والاستفسارات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي تشمل: خدمة توافر للاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية في السوق الدوائي المصري، خدمة أثر جانبي: للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية أو المستحضرات الحيوية واللقاحات أو مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، خدمة مخالفة: للإبلاغ عن المخالفات التي تصدر عن المؤسسات الصيدلية أو تداول المستحضرات الصيدلية وجودتها (مثل: أدوية مهربة-أدوية مغشوشة- أدوية منتهية الصلاحية – أدوية مباعة أزيد من السعر الجبري – الإتجار في العينات المجانية)، خدمة استشارة دوائية: وتتيح هذه الخدمة للمواطن إمكانية طلب استشارة دوائية أو الاستفسار عن أي معلومة تتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلية، خدمة إعلان غير ملائم : للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمواد التسويق والإعلان الدوائي؛ ومن ثم تقوم الإدارات المعنية بهيئة الدواء المصرية بمتابعة البلاغات والاستفسارات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء إلى تبني سياسات رقمية قوية تساهم في تسريع عملية التحول الرقمي، مما يساعد على مواجهة كافة التحديات، وضمان توافر مستحضرات طبية ذات جودة و فاعلية ومأمونية.