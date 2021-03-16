تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021 ارتفاعا طفيفا في الأسواق المصرية وسط إقبال كبير من المواطنين على تخزين بعض أنواع الخضروات والفاكهة استعدادا لشهر رمضان.

والمصرى اليوم تنشر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 وفقا لأسعار سوق العبور :

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021

الخس الكابوتشي سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي تراوحت بين 3 و5 جنيهات. الفلفل الرومى وصل سعر كيلو الفلفل الرومي إلى 5 جنيهات. الثوم سعر الكيلو من الثوم المستورد إلى 20 جنيها، أما سعر الثوم الجديد فسجل 10 جنيهات للكيلو. الفلفل الألوان سعر كيلو الفلفل الألوان إلى 20 جنيهًا. القرنبيط سعر كيلو القرنبيط إلى 10 جنيهات. الملوخية كيلو الملوخية إلى 10 جنيهات. القلقاس كيلو القلقاس إلى 12 جنيهًا. الكوسة تراوح سعر كيلو الكوسة بين 10 جنيهات و12 جنيهًا. الكرنب سعر الكرنب 20 جنيهًا. الفاصوليا كيلو الفاصوليا 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021

الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و10 جنيهات.

اليوسفي

وتراوح سعر كيلو اليوسفي في الأسواق بين 5 إلى 10 جنيهات.

الفراولة

بلغ سعر كيلو الفراولة في الأسواق 10 جنيهات

التفاح

تراوح سعر التفاح حسب نوعه في السوق المصرية بين 10 لـ25 جنيهًا.

البرتقال

ووصل متوسط سعر كيلو البرتقال لـ5 جنيهات.

الجوافة

وصل سعر كيلو الجوافة في الأسواق المصرية إلى 8 جنيهات.

الموز

بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات.

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