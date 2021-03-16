شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء البحيره: تطوير شبكات 230 قرية ضمن "حياة كريمة" بـ7 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حمدى عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أن شركة البحيرة تحظى بالنصيب الأكبر بين شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية من حيث عدد وتكلفة تطوير شبكات توزيع الكهرباء بالمدن الفقيرة والاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى يبلغ عددها 6 مراكز.

وأوضح عكاشة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن برنامج تنمية و تطوير الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة

تم دراسة تطوير شبكة الكهرباء بع لعدد 6 مراكز بمحافظة البحيرة وهم مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو المطامير وأبو حمص وحوش عيسى ووادى النطرون، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لبرنامج تنمية وتطوير الريف المصرى بمبادرة حياة كريمة كمرحلة أولى، حيث تم دراسة تطوير شبكة الكهرباء بهذه المراكز لعدد 230 قرية رئيسية وإجمالى عدد أكثر من 3664 تابعا بإجمالى تكلفة تقديرية 6,820 مليار جنيه.

وقال عكاشة، أنه تم إعداد الدراسات اللازمة لتطوير هذه القرى طبقاً للأسس والتعليمات الواردة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر والتى من أبرزها وضع كل المحولات العامة بالقرى داخل حلقات تغذية جهد متوسط ( تغذية حلقية) وكذلك وضع كل المحولات العامة المعلقة داخل أكشاك واستخدام الاكسسوارات المعزولة بشبكة الجهد المنخفض، بالإضافة إلى إحلال ما يلزم من مهمات شبكة الجهد المتوسط والمنخفض اللازم إحلالها.

وأكد عكاشة أن مبادرة حياة كريمة تهدف الى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، موضحا أن وزارة الكهرباء تشارك من خلال شركات التوزيع التابعة لها في هذه المبادرة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية في 145 قرية.