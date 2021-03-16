شكرا لقرائتكم خبر عن دافئ وحار .. تعرف على الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، توقعات الخبراء حول الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 16 مارس 2021.

حيث اكدت أن الطقس سيكون دافئ نهارا على بعض أنحاء الجمهورية وحار على بعض المناطق الأخرى خاصة بجنوب البلاد مع وجود رياح وغيوم وشبورة فى الصباح.

وأشارت الهيئة أن الطقس يكون دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة ، ويكون الطقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة.

وأكدت الأرصاد أن الطقس يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة ، والطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ، مع نشاط رياح على جنوب سيناء

وحذرت الهيئة السائقين من ضرورة الإلتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة والزراعية خاصة أثناء الصباح بسبب الطقس وانتشار الشبورة المائية مما يعيق الرؤية وطالبت بتوخى الحذر وترك مسافة آمنة بين السيارات وبعضها البعض.

و " المصرى اليوم" تنشر بيان ب درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 العظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 العظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 العظمى 24

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 28

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 29

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 13 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 14 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 15 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 27

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