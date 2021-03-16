شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين مديرية «الصحة» وكلية الطب بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين إدارة الزمالة بالمديرية وكلية الطب جامعة كفر الشيخ.

وأضافت سلام أن البروتوكول يشمل التدريب المتبادل في جميع التخصصات، بهدف الارتقاء بمنظومة التعليم الطبي المستمر وبالتبعية الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن .