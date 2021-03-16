شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد قواعد حضور وغياب الطلاب بالفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسؤولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قواعد حضور وغياب الطلاب بالفصل الدراسى الثانى، واضحة لجميع أولياء الأمور، فالطالب الذى يرغب فى الحضور فالمدارس تتوافر فيها كافة الاجراءات الاحترازية ولا يقدم الطالب أى إقرار، أما من يختار عدم الحضور غير الامتحانات عليه تقديم إقرار من ولى الأمر لاستكمال المناهج أونلاين.

وأوضحت المصادر أنه فى حالة تقديم ولى الأمر إقرار بعدم الحضور وبعد فترة كانت هناك رغبة من ولى الأمر أو الطالب بالذهاب للمدرسة لا توجد أى مشكلة على الطالب، أما فى حالة عدم الحضور بدون تقديم إقرار قد تلجأ المدرسة إلى توجيه إنذار للطالب، لافتة إلى أنه فى حالة انتظام الطالب فى الحضور منذ بدء الترم الثانى ورأى بعد ذلك أنه فى حاجة إلى العودة إلى المنصات واستكمال المناهج من المنزل يفعل هذا الأمر دون أى عائق.

وشددت المصادر على أنه لا يحرم أى طالب سواء انتظم فى الدراسة أو اختار استكمال الترم الثانى من المنزل وحتى لو لم يقدم إقرار.

وانطلقت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بداية الأسبوع الجارى، فيما أعلنت المدارس شكل إقرار عدم عدم حضور الطالب للمدرسة فى حالة اختياره الدراسة من المنزل، موضحة أن ولى الأمر يقوم بالتوقيع على الإقرار بالرقم القومى، وتضمن الإقرار " بيانات الطالب من حيث الاسم والصف الدراسى والمدرسة المقيد بها، وصيغة ما يقوم ولى الأمر بالتوقيع عليه: أقر أنا ولى الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتى الشخصية وسوف اتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط وهذا إقرار منى بذلك.

