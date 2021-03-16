شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تعلن استمرار إصدار تراخيص البناء بالقرى بقانون البناء لسنة 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن استمرار إصدار تراخيص البناء بالقري والعزب والنجوع بالمحافظة وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 .

وكانت محافظة الجيزة وضعت مجموعة من الاشتراطات للبناء فى القرى والعزب والنجوع، لا تسرى على المدن والأحياء، أولها فيما يتعلق بعرض الشوارع فإن الحد الأدنى داخل الكتلة العمرانية للقرى يقدر بـ"4 م للطرق الداخلية بما فيها ممرات المشاة، 6م للطرق الرئيسية، 8م لطريق داير الناحية، 6م لمناطق الامتداد العمرانى" وفى حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع للحد الأقصى.

وفيما يخص الارتفاعات فسيتم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد اقصى 21 مترا وبما لا يزيد على قيود الارتفاع الواردة من وزارة الدفاع، وفى حالة الطرق الداخلية بعرض 4 امتار فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 أمتار كحد أقصى.

وفى السياق، من المقرر أن تنتهى فترة تقديم طلبات التصالح على بعض المبانى المخالفة في 31 مارس الجارى، وذلك حسب ما أكدته الحكومة فى اجتماعها الأخير، بالإضافة إلى إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% الى 75%، وكذا خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع الى 50 جنيها للمتر السكنى، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.

ووصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح بجميع المحافظات حتى الآن إلى 2.7 مليون طلب.