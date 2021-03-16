حدث ليلاً| تفاصيل زيادة الأجور والمعائات وحقيقة مطالبة "الصحة" إلغاء الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

40 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 147767 حالة حتى اليوم.

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تنخفض 17 مترًا عن سطح البحر.. الري تكشف خطة إنقاذ واحة سيوة من الغرق (صور)

تسابق وزارة الموارد المائية والري، الزمن للانتهاء من تأهيل وتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، كواحدة من أخطر مشكلات الصرف الزراعي في مصر؛ لأنها تهدد جميع أراضي سيوة بما في ذلك المواقع الأثرية، حيث تنخفض الواحة بـ17.5 متر عن سطح البحر.

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القبض على بطلة فيديو استجداء ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات تقوم باستجداء جمهور ركاب مترو الأنفاق بطرق احتيالية.

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"مصر دراعها قوي مش بيتلوي".. أديب عن مساعي تركيا للمصالحة مع مصر

علق الإعلامي عمرو أديب، على رغبة تركيا في التصالح مع مصر قائلًا: "موقف بلدي فيه شموخ، مصر دراعها قوي مش بيتلوي، لأنها مش محتاجة حاجة من حد"، معربا عن اعتزازه بموقف مصر تجاه تصريحات تركيا.

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وزارة الصحة تنفي مطالبتها بإلغاء الفصل الدراسي الثاني

‏نفت وزارة الصحة والسكان، الخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناشدتها لوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي بإلغاء الفصل الدراسي الثاني للحفاظ على صحة الطلاب.

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وزير الري الأسبق: إثيوبيا لا تريد التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن السودان لديه مخاوف من حدوث آثار تدميرية لسد النهضة الإثيوبي.

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معيط: "القومي للأجور" هو المنوط بتطبيق الزيادات في أجور القطاع الخاص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الزيادة الجديدة في الأجور سيستفيد منها ما يقرب من 5 ملايين فرد، مشيرًا إلى الإعلان عن الزيادة في أجور باقي الدرجات المالية، مضيفًا أنه سيتم تحريك الأجور لكافة الدرجات الوظيفية للوصول لحد أدنى بكل درجة وظيفية على حدة وليس الدرجات الدنيا فقط".

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رئيس "التأمينات الاجتماعية": 282 مليار جنيه قيمة معاشات العام المالي الجديد

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن إجمالي قيمة المعاشات المستحقة للمواطنين في العام المالي المقبل تبلغ 282 مليار جنيه شاملة نسبة الزيادة الجديدة 13%، ليستفيد منها 10.5 مليون مواطن.

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بعد إقرار زيادة الأجور.. المالية: السيسي منحاز للمواطنين بعد صبرهم على الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رفع الحد الأدنى للأجور الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الثالث منذ عام 2014، وبلغ عدد المستفيدين هذه المرة 5 ملايين مواطن، ضمن حزمة القرارات المالية التي صدرت.

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​​انتعاشة غير مسبوقة.. "الاستثمار العقاري": المبادرة الجديدة تلبي احتياجات العملاء وتحفز المبيعات

قال المهندس ممدوح بدر الدين، المطور العقاري، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري، إن إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير تمويل عقاري بفائدة 3% حتى 30 عامًا، يحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقاري.

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"فيسبوك" و"نيوز كورب" تتوصلان لاتفاق إعلامي في أستراليا

أعلنت شركة نيوز كورب المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ ، أنها توصلت إلى اتفاق مدته ثلاث سنوات مع شركة فيسبوك في أستراليا، والذي بموجبه سيدفع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ثمن المحتوى الذي تقدمه الشركة الإعلامية.

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الصحة العالمية: قواعد مكافحة كورونا في المستشفيات تضر بالأطفال المبتسرين

أعلنت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الثلاثاء ، أن القواعد الصارمة المطبقة في أجنحة الولادة لوقف انتشار فيروس كورونا يمكن أن تسفر عن عواقب وخيمة على الأطفال المبتسرين.

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رغم منعه ببعض الدول.. خبراء إيطاليا: لقاح أسترازينيكا آمن

أفاد خبراء الطب في إيطاليا أن لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 آمن وحذروا من التوصل لاستنتاجات سريعة، وذلك في تعليقات صدرت اليوم الاثنين، بعدما علقت بعض الدول استخدامه استنادا إلى مخاوف بشأن تجلط الدم.

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بالأرقام.. آلاف القتلى وخسائر مأساوية في 10 سنوات من النزاع السوري

كلفة بشرية ثقيلة تسببت بها الحرب في سوريا خلال عشر سنوات، من قتل ونزوح وتشريد واعتقالات. كما أتى الدمار على الأخضر واليابس، ولم يميز بين منزل أو مرفق عام ومنشأة طبية أو تعليمية، فباتت البنى التحتية منهكة والاقتصاد مستنزف. حصيلة عشر سنوات من المأساة السورية بالأرقام حسب تقديرات الأمم المتحدة.

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