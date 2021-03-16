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"سياحة النواب" تخاطب الحكومة والبنك المركزي بشأن معوقات القطاع

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قررت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، إعداد مذكرة للعرض على رئيس المجلس متضمنة ما تم خلال اجتماعات لجنة السياحة بشأن المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع السياحي ومطالبات الاتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية المختلفة في هذا الشأن.

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها، بأن يتم مخاطبة البنك المركزي لموافاة اللجنة بالإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة المعوقات التي تواجه القطاع السياحي للاستفادة من مبادرات البنك.

وأوصت اللجنة من خلال المذكرة المقدمة لرئيس البرلمان، المستشار حنفي جبالي، على مخاطبة وزارات (النقل، المالية، التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية) لعقد اجتماعات لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع السياحي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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