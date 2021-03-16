شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يطالب رسميًا بوساطة «دولية» لحل أزمة «السد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت الخرطوم، أمس، بطلب رسمى من أجل تنفيذ اقتراحها بأن تتولى الوساطة الرباعية الدولية حل الخلافات بين مصر السودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

ويعد ذلك أول تحرك على الأرض للاقتراح الذى كانت الخرطوم قدمته ودعمته مصر، بشأن الوساطة الرباعية، على الرغم من استمرار رفض إثيوبيا وتمسكها بالوساطة الإفريقية فقط.

وبعث رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ووزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، ومسؤول الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، ورئيس الكونغو الديمقراطية، فليكس تشيسكيدى، بصفته رئيسًا للاتحاد الإفريقى، مطالبًا بالتدخل للعب دور الوساطة الرباعية فى أزمة مفاوضات سد النهضة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سودانية.

وأبدى حمدوك لأطراف الوساطة الرباعية رغبته فى أن تنحصر الوساطة حول النقاط الخلافية، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وآلية حل النزاعات، والقضايا الفنية الخاصة بموسم الجفاف، وتبادل المعلومات.

وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتى، أعلن الثلاثاء الماضى، أن أديس أبابا أبلغت الوفد الكونغولى بشأن موقفها الرافض للوساطة الرباعية وتمسكت بالوساطة الإفريقية، وأشار إلى أن الوفد الكونغولى لم يطرح أى مبادرة حول عملية التفاوض المرتقبة بشأن سد النهضة، مشددًا على رفض إدخال أطراف أخرى فى مفاوضات سد النهضة فى ظل وجود الوساطة الإفريقية.