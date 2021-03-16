شكرا لقرائتكم خبر عن عميد سياسة واقتصاد القاهرة: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 26 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية يوم 23 مارس الجارى، على أن يتم استكمال امتحانات التخلفات مباشرة يومى 24 و25 مارس الجارى.

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن هناك انتظاما كاملا فى أعمال الكنترولات، خاصة وأن الكلية تجرى الامتحانات إلكترونيا وبالتالي يتم تصحيح المواد أولا بأول، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج مباشرة عقب الامتحانات حيث من المقرر أن يتم إعلان النتائج يوم 26 مارس بعد عقد لجنة الممتحنين واعتمادها.

وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه من المقرر أن يتم استئناف الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 28 مارس الجارى ، مع الالتزام بقرارات مجلس الجامعة بشأن تعميم تطبيق نظام التعليم الهجين بالكلية خلال الدراسة والذى يعتمد على المزج بين التعليم الحضورى والأون لاين.