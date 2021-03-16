شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أقصر أيام شهر رمضان المعظم فى عدد ساعات الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حوالى27 يوما تتبقى على شهر رمضان المعظم، الذى ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث كشفت الحسابات المبدئية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا، والتى تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام، فيكون أول أيام رمضان الثلاثاء 13 أبريل الموافق 1 رمضان، هو أقصر أيام الشهر المعظم فى عدد ساعات الصيام، والتى تصل هذا اليوم 14 ساعة و 41 دقيقة.

وتصل ساعات الصيام فى أول أيام رمضان 14 ساعة و41 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضى، تفاصيل ميلاد شهر شعبان، حيث أوضح المعهد، أن هلال شهر شعبان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 21 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1443 هجريا الموافق 2021 / 3 / 13 وهو يوم الرؤية ) .

ويبقى الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية )، أما في محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين ( 5 - 8 دقائق ).

ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين ( 1 - 17 دقيقة ) ، ماعدا طهران بإيران التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس ، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد 2021 / 3 / 14 .