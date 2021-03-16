شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الإعلامى وائل الإبراشي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، المستشفى، متوجها إلى منزله بعدما تحسنت حالته الصحية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، قد كشف أن حالة الإبراشي في تحسن مستمر، وأنه تعافى نهائيًا من فيروس كورونا، وتحولت المسحة من إيجابية لسلبية.

وأضاف حسني، خلال مداخلة ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن وائل الابراشي لن يتعرض لأي أمراض مزمنة إثر إصابته بالفيروس، كما أن نسبة الأوكسجين جيدة، متابعًا: «مسحة وائل الإبراشي سلبية وسيعود لمنزله خلال ساعات».