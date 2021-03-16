شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوات بسيطة.. تعرف على إجراءات استرداد الكفالة طبقاً للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيفية استرداد الكفالة، سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين، ”الخليج 365” يوضح أهم الشروط لاستراد مبلغ الكفالة والحالات التى لاتستحق الصرف طبقاً للقانون كالأتى:..

1-لابد وأن تكون القضية قد تم انتهائها بالتصالح أو البراءة

2- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة

3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات بما تم فى القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة

4- إرفاق أصل إيصال الكفالة

5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائى لإيداع مذكرة بالكفالة

6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم

7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

- فقد أصل إيصال الكفالة

- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود

- يخصم من المبلغ 10% من قيمة الكفالة

*لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية : -

- عدم التزام المتهم بحضور الجلسات

- التصالح أمام المحامى العام بعد مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم

- إيقاف تنفيذ العقوبة