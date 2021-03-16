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بخطوات بسيطة.. تعرف على إجراءات استرداد الكفالة طبقاً للقانون

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القاهرة - سامية سيد - كيفية استرداد الكفالة، سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين، ”الخليج 365” يوضح أهم الشروط لاستراد مبلغ الكفالة والحالات التى لاتستحق الصرف طبقاً للقانون كالأتى:..

                              

1-لابد وأن تكون القضية قد تم انتهائها بالتصالح أو البراءة

 

2- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة

 

3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات بما تم فى القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة

 

4- إرفاق أصل إيصال الكفالة

 

5- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائى لإيداع مذكرة بالكفالة

 

6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم

 

7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

 

 

 * الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة: -

 

- فقد أصل إيصال الكفالة

- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود

 

- يخصم من المبلغ 10% من قيمة الكفالة

 

 *لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الأتية : -

                 

- عدم التزام المتهم بحضور الجلسات

 

- التصالح أمام المحامى العام بعد مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم

 

 - إيقاف تنفيذ العقوبة

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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