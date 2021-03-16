​​وكيل "قوى عاملة البرلمان" يشيد بقرارات الرئيس السيسي برفع الرواتب والمعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، يصب في المقام الأول في مصلحة محدودي الدخل.

وأكد مهنى، في بيان له أن الرئيس يضع محدودي الدخل في المقام الأول، وتأكيد ذلك قراره بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ما يدعم المواطنين في الانفاق على أساسياتهم.

كما أن قرار الرئيس بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، يعد قرارًا ينتصر لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، خاصة وأنه سيساهم في تحسين مستوى الدخل الخاص بهم.