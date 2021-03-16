شكرا لقرائتكم خبر عن سدد فاتورة الكهرباء إلكترونياً وتجنب تراكم المديونيات..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
-شحن العدادات مسبقة الدفع إلكترونيا:
1- أكثر من 1000 مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء.
2- 80 ألف نقطة شحن كروت منتشرة على مستوى الجمهورية تابعة لفورى.
3- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).
- سداد فواتير الكهرباء لإلكترونيا:
1-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).
2- توافر أكثر 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)
3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.
4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store)
5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)
6-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .
7- 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.