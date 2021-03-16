شكرا لقرائتكم خبر عن سدد فاتورة الكهرباء إلكترونياً وتجنب تراكم المديونيات..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى التوسع في أنظمة السداد الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العداد مسبوق الدفع إلكترونيا، والذى لقى إقبالا كبيرا، ”الخليج 365” يرصد لقرائه طرق الدفع الإلكترونية لفواتير الكهرباء وشحن أرصدة العدادات مسبوقة الدفع، وفيما يلي منافذ دفع الفواتير وشحن العداد مسبوق الدفع:

-شحن العدادات مسبقة الدفع إلكترونيا:

1- أكثر من 1000 مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء.

2- 80 ألف نقطة شحن كروت منتشرة على مستوى الجمهورية تابعة لفورى.

3- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).

- سداد فواتير الكهرباء لإلكترونيا:

1-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

2- توافر أكثر 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)

3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store)

5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

6-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .

7- 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.