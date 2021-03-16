شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تهمك لتقليل استهلاك التكييف من الكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح التي تساعد المواطنين عند شراء التكييف لأول مرة، لترشيد استهلاك الكهرباء وهى كالاتي :

1-اختر المكيف المناسب لمساحة منزلك أو شقتك.

2-احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك فى قلة عمره الافتراضى.

3-احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

4-احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

5-استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما اذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف ام لا ، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي افضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير او تشويه حوائط الغرفة او البيت.

6-يجب التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف حتي لا يزيد استهلاك الكهرباء وترتفع الفاتورة.

7-تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية “على الشرفات” ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة قدر الامكان بحيث يسهل الوصول إليها وفكها وصيانتها.

8- تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل.

9-عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات ويفضل أن تكون في بداية كل فصل الصيف.

10- غلق التكييفات عند الخروج من الغرفة فلا داعي لتشغيل التكييف لمجرد تبريد الغرفة .

11- استخدام زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف.

12- ضبط التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية وعدم اعتماد درجة حرارة باردة جدا في الجو الحار، مما يؤدي الي استهلاك ضخم في فاتورة الكهرباء.